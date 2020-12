Serhiy Palkin, amministratore delegato dello Shakhtar Donetsk, ha fatto il punto sul girone di Champions League che coinvolge anche Inter e Real Madrid

«Le emozioni sono travolgenti, vorrei congratularmi prima di tutto con i nostri tifosi. Ultimamente ci sono state molte critiche, giuste in qualche modo perché nessuno vuole perdere male come ci è successo contro il Borussia. Ma spero che ci siamo completamente riabilitati. Molte persone hanno detto che abbiamo vinto per caso, che tutto è stato casuale, ma vi assicuro che non è così. La cosa più importante oggi, in mezzo a tutte le incertezze, è il risultato e il gioco che la squadra ha mostrato. Siamo ottimisti per il futuro. Pensavo a una lotta serrata col Borussia, ma tutto è andato al contrario: abbiamo battuto due volte il Real e pareggiato con l’Inter. Abbiamo il gruppo più difficile della storia da quando sono nel club: lavoro qui da più di 17 anni, ma non c’è mai stato un gruppo del genere. Ma più è difficile, più è interessante. Inoltre, prima della partita non avevo particolari paure. Non so se sia un bene o un male, ma resta questo dato: ero molto calmo. Quando capisci già che la vittoria è nelle tue mani, allora è lì che inizi a innervosirti, qui iniziano le emozioni: ogni minuto ne vale dieci».