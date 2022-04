Simeone: «Barcellona su Joao Felix? Ecco perché non sono stupito». Le parole del tecnico dell’Atletico Madrid

Del futuro di Joao Felix, attaccante portoghese dell’Atletico Madrid che è finito nel mirino anche del Barcellona ha parlato il suo allenatore, Simeone.

JOAO FELIX BARCELLONA – «Vivo nella quotidianità del calcio, non mi stupisco che un presidente intelligente come Joan Laporta parli perfettamente di Joao Félix. È in un momento molto buono, si sta comportando così bene».