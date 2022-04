Simeone: «Dedico il gol a mio nonno. Futuro? Penso solo a una cosa». Le parole del Cholito dopo Verona-Genoa

Giovanni Simeone ha parlato a DAZN dopo Verona-Genoa. Le sue parole.

GOL – «L’hai toccata tu per ultimo? Certo. Penso di averla toccata io per ultimo, forse un rimpallo. L’importante è aver segnato. Lo dedico a mio nonno: è un momento difficile e mi ha aiutato. Argentino più prolifico nei top 5 campionati? Sto facendo un buon lavoro, l’anno è lungo, ma è difficile sempre mantenere la motivazione alta per tanti aspetti. Per me è importante continuare su questa strada, mancano 7 partite, ma avrò la stessa motivazione del primo giorno».

OBIETTIVO – «La salvezza è un obiettivo importante, però la cosa più importante è dare tutto in campo. Lo facciamo per i tifosi. Vogliamo migliorare. Il primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo siamo calati».

FUTURO. «Pensi già alla prossima stagione? Penso a sabato. Penso solo a recuperare e a stare bene per sabato».