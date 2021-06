Cagliari, Simeone sibillino: «Il mio sogno è crescere ogni giorno»

Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari, ha parlato del suo futuro: ecco le dichiarazioni verso la prossima stagione

Giovanni Simeone ha parlato di quello che sarà il suo futuro professionale, per ora molto incerto, sulle pagine del settimanale Chi. L’attaccante non è ancora sicuro sulla sua permanenza in Sardegna.

«Restare a Cagliari? Non so nulla del mercato. Ho solo 25 anni e il mio sogno è crescere ogni giorno, sempre di più, per poter arrivare a giocare nelle squadre più grandi».

