Simeone rivela: «Sto bene a Cagliari ma… tifo Atletico» – VIDEO

Giovanni Simeone ha rilasciato alcune dichiarazioni all’intero del Marca Sport Weekend, in cui parla del presente in rossoblù ma soprattutto del futuro che si aspetta per la sua carriera.

PRESENTE E FUTURO – «In questo momento mi trovo molto bene a Cagliari però mi piacerebbe cambiare ad un certo punto della mia carriera. Voglio continuare a crescere, forse potrei andare in Spagna ma anche l’Inghilterra mi affascina molto, stare in nazioni diverse aiuta ad essere un giocatore migliore.»

IL SENTIMENTO PER L’ATLETICO MADRID – «Quello che provo per l’Atletico è differente, a prescindere che mio padre stia là. Ero un tifoso colchoneros, ogni volta che mio padre giocava indossavo la loro maglia, questo aspetto è cresciuto quando lui è tornato da allenatore.»