Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria per 2-0 in casa del Cagliari.

«Lazzari e Marusic sono stati bravissimi. Marusic ha fatto due assist, Lazzari ha fatto gol e poteva farne anche un altro. Sono soddisfatto e dobbiamo continuare su questa strada. Fare dei nomi in una serata così mi dispiacerebbe, perché farei del torto a qualcuno. Sono stati bravissimi dal primo al ventiduesimo che è venuto qua a Cagliari».