Simonelli, allarme rosso: «Milano fuori dagli Europei!». Il presidente della Lega Serie A senza freni: “Senza stadio, niente Euro 2032!”. E svela tutta la verità su Milan-Como che si dovrebbe giocare in Australia

Simonelli, allarme rosso: «Milano fuori dagli Europei!». Il presidente della Lega Serie A senza freni: “Senza stadio, niente Euro 2032!”

Un grido d’allarme che scuote il calcio italiano, un ultimatum che mette Milano con le spalle al muro. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, al termine dell’assemblea di oggi, ha lanciato un messaggio forte e preoccupato sul futuro di San Siro e, di conseguenza, sulla candidatura della città a ospitare gli Europei del 2032. Le sue parole, cariche di apprensione, sono la fotografia di una situazione di stallo che rischia di trasformarsi in una “sconfitta per tutto il Paese”.



Il tema è noto, ma l’intervento di Simonelli ne ha amplificato la portata e l’urgenza. «Da milanese adottivo, sarei dispiaciuto che Milano perdesse gli Europei 2032 perché non viene fatto un nuovo stadio», ha esordito, prima di affondare il colpo: «Ad oggi, se non succede qualcosa, vi dico già che Milano gli Europei, a mio modo di vedere, non li potrà ospitare nello stadio di San Siro. Quindi sono preoccupato, sì». Un allarme, ha precisato, condiviso ai massimi livelli: «Se ne ho parlato con le proprietà e le dirigenze? Siamo allineati. Questo mio grido d’allarme è anche il grido d’allarme delle società». La Lega e i club, dunque, remano nella stessa direzione, ma il tempo stringe. «Noi siamo però confidenti come Lega che entro il 30 settembre si prenda questa decisione e poi si vada dritti verso il nuovo stadio perché è interesse della città, è interesse delle squadre dare una casa accogliente ai propri tifosi ed è interesse dell’Italia poter fare un Europeo a Milano».



Ma le sfide della Lega non si fermano ai confini nazionali. Simonelli ha fatto il punto anche sulla discussa ipotesi di disputare Milan-Como in Australia, un progetto ambizioso che attende ancora il via libera della UEFA. «Non ci sono ancora sviluppi, siamo ancora in attesa dell’approvazione che ci auguriamo arrivi entro fine mese», ha dichiarato, mantenendo un cauto ottimismo nonostante un «movimento contrario sulla vicenda». Il presidente ha difeso la scelta, inquadrandola in una strategia di espansione globale: «Abbiamo una grande base di tifosi del calcio italiano, come Lega abbiamo la responsabilità di aumentare la visibilità del prodotto nei Paesi in cui c’è domanda. Posso capire che non sia una trasferta facile anche se so che qualche tifoso la sfrutterà per visitare un continente che non conosce». Due fronti aperti, due battaglie cruciali per il futuro della Serie A.