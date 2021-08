Salvatore Sirigu si racconta tra presente e futuro sulle pagine de La Nuova Sardegna. Il portiere del Genoa smentisce l’interesse del Cagliari

Salvatore Sirigu, ex Torino e nuovo portiere del Genoa, si è raccontato tra presente e futuro sulle pagine del quotidiano La Nuova Sardegna, tramite le quali ha anche smentito l’interesse del Cagliari nei suoi confronti. Ecco un breve estratto delle sue parole.

«C’è stato un momento in cui sono stato vicino al Cagliari? Assolutamente no, non ho ricevuto nessuna chiamata. Il Genoa mi ha voluto fortemente, mi ha fatto capire che sarei stato importante per la squadra. L’addio di Nainggolan? Pensavo potesse chiudere la sua carriera al Cagliari ma nel calcio non c’è mai niente di sicuro. A me non interessano i voli pindarici, voglio concretezza, quello che mi ha offerto proprio la mia nuova squadra. Non sempre si ricevono questo tipo di lusinghe».

