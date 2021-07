Italia, Sirigu: «Manca l’ultimo centimetro. Facciamo felici gli italiani»

Salvatore Sirigu ha parlato prima della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra: ecco le parole del portiere azzurro

Salvatore Sirigu ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della finale di Euro 2020.

FINALE – «Manca l’ultimo centimetro. Se devo fare un commento, in questo momento è una sensazione bellissima. Sono state delle lunghe settimane vissute in maniera eccezionale, siamo molto felici di tutto questo. Possiamo fare felici tanti italiani».

TRAGITTO IN PULLMAN – «E’ stato un po’ lungo. C’è un po’ di tensione ma adesso non vediamo l’ora di scendere in campo perchè ormai è arrivata e ce la dobbiamo giocare».