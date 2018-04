Sirigu non rinnova, il Napoli è pronto allo “scippo”

Salvatore Sirigu ha ancora un altro anno di contratto con i granata ma il Napoli sta sondando il terreno per il dopo Reina

Il Napoli è concentrato sul delicato finale di stagione che potrebbe regalare agli azzurri uno scudetto che manca dal 1990 ma è inevitabile che Giuntoli e De Laurentiis stiano pianificando la prossima stagione. Gli azzurri devono risolvere il problema portiere vista la partenza ormai certa di Pepe Reina a fine stagione. Sul taccuino del ds partenopeo ci sono segnati da tempo i nomi di Leno e Mattia Perin, estremi difensori di assoluto valore e dall’alto cartellino.

Ma l’idea last minute porta il nome di Salvatore Sirigu. Il portiere ex Psg è l’unica nota positiva nella deludente stagione granata e interesserebbe fortemente al Napoli. I discorsi per il rinnovo con la società di Cairo sono in stand-by vista anche la relativa tranquillità data dal contratto del portiere, in scadenza nel 2019. Cairo e Petrachi vogliono vederci chiaro e non è da escludere l’opzione di puntare fortemente sul portiere di riserva Milinkovic-Savic per la prossima stagione. Con Sirigu al Napoli i granata farebbero un’enorme plusvalenza che servirebbe a rilanciare un Toro, mai così a terra.