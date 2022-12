Sirigu ricorda Astori: «Sognavamo le Audi, comprammo le utilitarie»

Salvatore Sirigu ricorda Astori: «Con Davide ci siamo conosciuti da ragazzini. Quel suo sorriso non posso scordarlo»

Salvatore Sirigu ha preso parte ai Premi Ussi Sardegna dedicato a Davide Astori. Assieme al padre Renato e il fratello Marco, il portiere ha ricordato il suo ex compagno.

RICORDO – «Con Davide ci siamo conosciuti da ragazzini, alla Cremonese in C. Avevamo sogni e timori. Mondonico ci faceva filare dritti in una squadra di marpioni. Anche se facevamo bene in campo ogni giorno era faticoso stare al passo. Ma ce l’abbiamo fatta. Ci siamo ritrovati in Nazionale, dalle giovanili alla maggiore».

AMICIZIA – «Ci sentivamo spesso. Davide mi ricordava che a Cremona con i primi stipendi siamo andati in giro per concessionarie. Sognavamo le Audi, finimmo per compraci due utilitarie! L’ultima volta che ci siamo visti è stato in campo: Fiorentina-Torino 3-0. Su ogni corner veniva in area e mi diceva “Occhio, Salvatore, ti faccio gol”. Quel suo sorriso non posso scordarlo».