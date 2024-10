Sissoko a Juventusnews24: «La Juve è già da Scudetto. Problemi? É normale, ecco perchè»

Le parole di Mohamed Sissoko, ex centrocampista della Juve, in una intervista esclusiva concessa a Juventusnews24.com

Quindi questa è già una Juve da Scudetto?

«Per me si, hanno preso un grandissimo allenatore che conosce bene il calcio e i giocatori. Con il lavoro che sta facendo Thiago Motta dobbiamo puntare sulla Juventus. E’ un club che ha una sua storia, l’Inter negli ultimi anni ha vinto lo Scudetto, però la Juve ha grandi giocatori. E’ una squadra molto equlibrata, che con talento, esperienza e gioventù può dire la sua».

Come si spiegano le difficoltà della Juve, in certe partite, di andare in gol?

«E’ normale. C’è bisogno di tempo, che l’allenatore metta in pratica il suo metodo per vincere le partite e questa cosa non si fa in un mese. Non si fa subito, ma con il passare del tempo. Motta sta facendo un lavoro importante e sono convinto che nella seconda parte della stagione la Juve sarà anche meglio di quella di adesso».

