Sissoko: «La Fiorentina gioca bene, ma la favorita è la Juve»

Momo Sissoko, doppio ex di Juve Fiorentina, ha parlato così in vista del match dell’Allianz Stadium in programma stasera

Momo Sissoko ha parlato così di Juve-Fiorentina ai microfoni di Juventusnews24.

LE PAROLE – «E’ vero che la Fiorentina sta giocando un bellissimo calcio e la Juve sta faticando un po’ in questo ultimo momento, ma i bianconeri hanno grande voglia di fare bene e di arrivare in finale. Ripeto, sarà una partita difficile per entrambe».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA DI MOMO SISSOKO