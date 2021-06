Siviglia, Monchi: «A volte mi chiedo se sono un buon dirigente...»

Il direttore sportivo del Siviglia Monchi ha parlato del suo lavoro e dei dubbi che a volte lo assalgono

Monchi, direttore sportivo del Siviglia con un passato negativo alla Roma, nel corso di un evento in Spagna ha parlato del suo lavoro svelando che a volte viene assalito dai dubbi.

«A volte mi chiedo se sono un buon dirigente. Sono un capo, un leader, ma perché fondamentalmente cerco persone che si sentano anche loro leader, che sappiano prendere decisioni. E dico loro ‘pensate come se io non ci fossi per un mese, se fossi in vacanza. Pianificate, fatelo voi’. Così che i risultati buoni siano merito loro, ma se le cose non vanno anche la responsabilità ricada su di loro».