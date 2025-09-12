Liverpool, Slot spiega: «Ecco perché ho escluso Chiesa dalla lista Champions». Le dichiarazioni del tecnico dei Reds in conferenza stampa

Alla vigilia della ripresa del campionato, che vedrà il Liverpool impegnato in una sfida cruciale di Premier League, a tenere banco in conferenza stampa è stata una delle decisioni più discusse di questo inizio di stagione: la mancata inclusione di Federico Chiesa nella lista UEFA per la Champions League. Una scelta che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, e sulla quale il tecnico dei Reds, Arne Slot, ha voluto fare chiarezza con parole dirette e sentite.

Interrogato sull’argomento, l’allenatore olandese non si è nascosto, mostrando grande empatia per la situazione del giocatore italiano ma, al tempo stesso, ribadendo la complessità del suo ruolo. La sua spiegazione ha messo in luce il lato umano di una decisione prettamente tecnica, dettata probabilmente da rigidi vincoli numerici e da precise strategie per la campagna europea. Slot ha sottolineato il peso della sua scelta, un momento delicato nella gestione del gruppo.

«È stata una decisione difficile per me, ed è difficile per lui. Ovviamente non era felice di questa scelta, ma ne ha capito le motivazioni».

Con queste parole, il tecnico ha ammesso il dispiacere del giocatore, ma ha anche evidenziato la maturità di Chiesa nell’accettare le gerarchie e le esigenze del club. La parte più significativa del suo intervento, però, ha riguardato la reazione del calciatore, un segnale forte per tutto l’ambiente. Slot ha elogiato la professionalità del suo attaccante, confermando che il suo impegno non verrà meno.

«Mi ha dato la risposta che vuoi sentire da un giocatore e si farà trovare pronto per aiutarci nelle altre coppe e in Premier League».

Un attestato di stima che chiude il caso e rilancia il ruolo di Chiesa come risorsa significativa per le competizioni nazionali, dove il suo talento sarà importante per dare l’assalto ai trofei domestici.