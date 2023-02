SOCIAL CALCIO – Il rilancio della Superlega e la reazione del mondo del calcio

SOCIAL CALCIO – La Superlega è stata rilanciata nella mattinata, spaccando in due il mondo del calcio tra chi condivide e chi no

In mattinata, con un comunicato, A22 ha rilanciato l’ipotesi del lancio della Superlega, che ha l’obiettivo di andare a togliere l’egemonia del calcio all’Uefa, sostituendo così in toto l’attuale Champions League. Una mossa che ha spaccato in due il mondo del calcio europeo.

Javier Tebas, presidente della Liga

La Superliga es el lobo, que hoy se disfraza de abuelita para intentar engañar al fútbol europeo, pero SU nariz y SUS dientes son muy grandes, ¿cuatro divisiones en europa? Claro la primera para ellos, como en la reforma de 2019.¿Gobierno de los clubes? Claro solo de los grandes pic.twitter.com/y0IQmLzS6W — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) February 9, 2023

«La Superlega è il lupo, che oggi si traveste da nonnina per cercare di fregare il calcio europeo, ma il SUO naso ei SUOI denti sono grandissimi, quattro divisioni in Europa? Ovviamente la prima per loro, come nella riforma del 2019. Governo dei club? Ovviamente solo i grandi».

Gianni Balzarini, giornalista Mediaset

Per la nuova Superlega confronto positivo con 50 club europei.. Come possono cambiare le cose eh…. — Gianni Balzarini (@GianniBalzarini) February 9, 2023

«Per la nuova Superlega confronto positivo con 50 club europei.. Come possono cambiare le cose eh….».

Paolo Ziliani, giornalista

… ma c'è un ma. È già stato detto loro che sono liberi di organizzarsi Superleghe e tornei a loro piacimento a patto di uscire da UEFA e campionati nazionali. A marzo la Corte UE lo ribadirà e quindi discorso chiuso. Superlega? Okay, ma fuori da serie A e dalle coppe (2. fine) — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 9, 2023

«… ma c’è un ma. È già stato detto loro che sono liberi di organizzarsi Superleghe e tornei a loro piacimento a patto di uscire da UEFA e campionati nazionali. A marzo la Corte UE lo ribadirà e quindi discorso chiuso. Superlega? Okay, ma fuori da serie A e dalle coppe (2. fine)».