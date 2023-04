SOCIAL CALCIO – Juve, Fagioli in lacrime in panchina dopo l’errore

Nicolò Fagioli lascia il campo dopo l’errore che ha agevolato Defrel sul gol dell’1-0. Le lacrime in panchina del centrocampista della Juve

Il Sassuolo ha superato la Juve per 1-0. A decidere la rete di Defrel, favorita da un errore di Nicolò Fagioli. Il centrocampista bianconero ha lasciato poi il campo e si è seduto in panchina, dove si è abbandonato ad un lungo pianto, che ha fatto in fretta il giro dei social, dove i tifosi della Juve hanno in fretta perdonato la svista al giovane e hanno anzi apprezzato il senso di appartenenza.

#Fagioli piange per l'errore che ha portato al gol il #Sassuolo.

Fossero tutti così i calciatori…

Un #Paredes qualsiasi dovrebbe imparare da un ragazzo che dimostra un grande senso di appartenenza.#SassuoloJuventus pic.twitter.com/uNAHlK98In — Milan memories (@MemoriesMilan) April 16, 2023

Se vedo in tl qualcuno prendersela con fagioli gli cambio i connotati

questo mangia pane e juventus dalla mattina alla sera, uno di quelli che ci tiene veramente

giù le mani dal giocatore più juventino che abbiamo in squadra pic.twitter.com/Vydk1BiVOT — Elena🌿 (@villaneveismo_) April 16, 2023

Il primo che se la prende con Fagioli lo blocco.



Ci hanno schiacciato per 20 minuti, con un miracolo di Perin e un palo.

Se ti fai dominare da chiunque prima o poi l'errore arriva, e questo vale per Fagioli, Bremer e per tutti gli altri.



Che tu sia maledetto, fantino. — Vincenzo Pugliese (@Vink901) April 16, 2023

Fagioli in lacrime mi distrugge dentro.

Per favore, fate qualcosa per consolarlo.



Sei un crack, non saranno due errori a farci perdere fiducia in te❤️ pic.twitter.com/j6u1d45XiP — Virginia Asya Bacci (@viasyba) April 16, 2023

