Sohm: «Non mi frega nulla di chi dice che la Fiorentina mi ha pagato troppo». Le dichiarazioni del centrocampista Viola

È il giorno della presentazione ufficiale per Simon Sohm, nuovo centrocampista della Fiorentina e colpo di mercato estivo del club viola. Dalla sala stampa del Viola Park, il mediano svizzero ha tracciato con chiarezza i suoi obiettivi, delineando il profilo di un giocatore di grande personalità, con le idee chiare sul suo ruolo e sulle ambizioni della squadra.

Sohm ha subito spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la corte della Fiorentina e le richieste del suo nuovo allenatore, mostrandosi pronto a mettersi a disposizione con le sue doti fisiche e tattiche.

«Mi piace molto il progetto di questa squadra e sono convinto che potremo fare molto bene in stagione. Ho parlato con il mister, lui vuole che metta in campo tutta la fisicità, correndo tanto. Frangiflutti? Sì, io riesco a far bene tutte e due le fasi. La squadra se ha bisogno di questo, io lo faccio: per me è una cosa facile».

Un nuovo capitolo della sua carriera, fortemente voluto e mai messo in discussione. «E’ un nuovo step per la mia carriera: certo Firenze è una piazza diversa e voglio fare bene anche qui. Paura che saltasse? No, mai: ho sempre parlato con i miei agenti che mi tranquillizzavano e sono molto contento di essere qua adesso».

Le ambizioni sono alte, sia per la squadra che a livello personale, con un occhio di riguardo per il palcoscenico europeo. «Vogliamo ottenere tante vittorie in tutte le competizioni. Teniamo molto anche alla Conference League. Siamo pronti per far bene tutte le coppe. Personali? Intanto di fare più gol rispetto allo scorso anno: credo che un giocatore box to box come me debba segnare di più».

Il suo modello di riferimento è un’icona del centrocampo moderno. «Idolo? Yaya Touré sicuramente: mi è sempre piaciuto come gioca, come fa assist e difende. Mi piace molto. Lui è il numero uno per me».

Infine, Sohm ha dimostrato di avere le spalle larghe, non lasciandosi condizionare dal peso della cifra spesa per il suo cartellino. «16 milioni? on mi frega nulla… il mio obiettivo è aiutare la squadra, fare più gol possibile e far bene. Il resto non conta per me. La maglia numero 7? Ho chiesto se era libera, non l’aveva nessuno quindi ho detto: perché no?».

L’integrazione nel gruppo procede a gonfie vele. «Il gruppo è molto coeso: tanti ragazzi mi hanno aiutato, sia Gosens che Pongracic parlano tedesco e molti altri parlano in inglese. Sono molto grato per questo».