Solskjaer esulta: «Ora sembriamo davvero il Manchester United» – VIDEO

Solskjaer esulta dopo la vittoria nel derby contro il City di Guardiola: «Ora sembriamo davvero il Manchester United»

Le vittorie non sono tutte uguali. Anzi. Per il Manchester United, soprattutto in questo momento storico, vincere il derby contro il City ha un sapore davvero particolare. Ed è quanto successo proprio ieri.

Solskjaer al triplice fischio ha così potuto esultare per il 2-1 recapitato in trasferta a Guardiola: «Ora sembriamo davvero il Manchester United», le parole del tecnico a caldo.