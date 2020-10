Solskjaer: «La giornata peggiore di sempre per me» – VIDEO

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato dopo il pesantissimo ko del Manchester United contro il Tottenham. Le sue parole

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa dopo il pesantissimo ko (1-6) contro il Tottenham. Queste le parole del tecnico del Manchester United.

«È molto imbarazzante. Ha fatto male ai giocatori e ha fatto male a me come allenatore, è stata la giornata peggiore di sempre per me. Alzo le mani, sono il responsabile di tutto ciò. Ho perso 5-0 da giocatore con lo United e ora 6-1 da allenatore. Abbiamo subito sconfitte pesanti in passato e poi ci siamo riscattati. Prometto che farò tutto ciò che è in mio potere per risollevarci»