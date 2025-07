Soncin: «Bellissimo. È un regalo per le bambine che seguono il calcio». Il ct dell’Italia femminile commenta così la storica qualificazione

Un’Italia storica conquista le semifinali degli Europei femminili di calcio, un traguardo che mancava da ben 28 anni, dal lontano 1997. Nella serata di Ginevra, le Azzurre guidate con maestria dal CT Andrea Soncin hanno compiuto un capolavoro di tattica e determinazione, superando la forte Norvegia per 2-1 nel primo, tesissimo, quarto di finale della competizione.

A decidere l’incontro è stata la classe della sua leader, una straordinaria Cristiana Girelli, autrice di una doppietta fondamentale. Questa vittoria importantissima segna una netta e attesissima inversione di tendenza per la nazionale, che si lascia finalmente alle spalle i risultati deludenti degli ultimi anni e torna con pieno merito tra le prime quattro d’Europa.

Il ct della Nazionale è sicuramente il principale artefice del rinascimento azzurro. Prima dell’arrivo di Soncin, l’Italia era arrivata ultima – con un solo punto – nel suo girone agli Europei del 2022 e nel 2023 era stata eliminata dai Mondiali dopo aver perso due partite su tre. Il magazine sportivo The Athletic aveva definito l’Italia femminile «la più grande delusione» nel calcio femminile europeo degli ultimi anni.



Queste le sue parole a Rai Sport dopo la partita: «E’ incredibile, bellissimo. Sono arrivati tanti messaggi dall’Italia. E’ un bellissimo messaggio per tutti e per tutto il movimento, cui stiamo dando sempre maggiore visibilità. E’ un regalo per tutte quelle bambine che vivono il calcio. Abbiamo fatto un qualcosa che ci rende orgogliosi. Dobbiamo però dare merito a tutte le persone che c’erano prima di noi: noi stiamo raccogliendo solo i loro frutti. Abbiamo fatto qualcosa di eccezionale ed ora ce la godiamo appieno. Ci godiamo il momento. Oggi era tutto elettrizzante, fin dall’inno iniziale e dallo stadio pieno: un qualcosa di unico. Da domani penseremo alla semifinale, dove daremo sicuramente battaglia a chiunque ci affronti».