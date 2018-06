Roberto Soriano potrebbe far presto ritorno in Serie A dopo l’esperienza al Villarreal: c’è la Lazio sulle sue tracce

Ce lo ricordiamo tutti Soriano, l’italo tedesco che, qualche anno fa, si prese la scena con la sua Sampdoria: gol, assist e convocazione in Nazionale. Un rendimento che gli valse il trasferimento in Liga, al Villarreal, per circa 13 milioni di euro. La prima annata è stata da top player: 33 presenze condite da 10 reti e 7 passaggi vincenti, in quella appena terminata invece non ha iscritto il suo cognome al tabellino. Ad approfittare di questo momento no del calciatore potrebbe essere la Lazio, da sempre brava a rigenerare calciatori, vedi Luis Alberto e Ciro Immobile.

Il Corriere dello Sport scrive dell’intenzione di Igli Tare di tentare di portarlo a Roma, sponda biancoceleste, dopo averlo monitorato già dai tempi in cui militava nella Sampdoria. D’altronde Soriano potrebbe rappresentare l’alternativa perfetta a Sergej Milinkovic-Savic, il serbo ricordiamolo è uno dei protagonisti designati del calciomercato che verrà e potrebbe andar via a cifre record. Certo Roberto non porterebbe in dote lo stesso strapotere fisico del suddetto calciatore, ma potrebbe garantire ad Inzaghi esperienza, gol ed inserimenti senza palla. Tullio Tinti, agente del centrocampista del Villarreal, gestisce anche i fratelli Inzaghi, il che aiuta eccome.