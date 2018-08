Il portiere del Chievo, Stefano Sorrentino, scherza su Twitter rassicurando i tifosi dopo l’infortunio di ieri nel match contro la Juventus

Nel corso del primo anticipo del primo turno di Serie A tra Chievo e Juventus, il portiere dei Clivensi, Stefano Sorrentino in uno scontro di gioco con Cristiano Ronaldo ha rimediato una brutta frattura al naso ed un colpo di frusta. L’infortunio ha costretto il giocatore ad essere ricoverato questa notte in ospedale per i vari accertamenti e per ridurre la frattura.

Dimesso nella mattinata di oggi, il giocatore ha voluto rassicurare e ringraziare i tifosi del Chievo per i messaggi d’affetto sul proprio profilo Twitter postando una foto che lo ritrae a casa accompagnata da questa frase: «GRAZIE per i vostri messaggi di vicinanza, affetto e stima. Siamo un gruppo fantastico e ieri abbiamo sfiorato l’impresa: mentre CR7 mi ha preso in pieno!». Il numero gialloblu scherzando ha voluto, dunque, sdrammatizzare sull’accaduto tranquillizzando i sostenitori della squadra veneta.