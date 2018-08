Sorrentino, che spavento! Il portiere se la cava con un naso rotto – VIDEO

Infortunio per Sorrentino nel corso di Chievo-Juventus: il portiere si è scontrato fortuitamente con Ronaldo riportando la frattura del naso ed un trauma alla spalla. Le ultime novità

Non è partita col botto la stagione di Stefano Sorrentino: il portiere del Chievo è infatti uscito dal campo ieri, proprio sul finire della partita con la Juventus, a seguito di uno scontro di gioco con Cristiano Ronaldo. Una mezza disdetta in casa clivense: l’estremo difensore era stato fino a quel momento uno dei migliori in campo dei suoi ed aveva in pratica costretto i bianconeri quasi al pareggio, prima che sull’azione che aveva portato al gol – annullato dal VAR – di Mario Mandzukic si scontrasse del tutto fortuitamente con CR7. Immediata così la sostituzione del portiere, che per qualche istante pareva perfino aver perso i sensi: dopo attimi di tensione alla fine comunque le ultime da casa Chievo parlavano di un infortunio comunque meno grave del previsto.

Stamane un nuovo aggiornamento con un comunicato ufficiale da parte della società veneta: per Sorrentino – portato ieri immediatamente in ospedale – non buonissime notizie in ogni caso. Il portiere ha riportato infatti una frattura alle ossa nasali, un trauma contusivo alla spalla sinistra e un colpo di frusta cervicale. La frattura alle ossa nasali è giù stata ridotta al pronto soccorso dell’Ospedale di Borgo Trento, riporta il sito ufficiale gialloblu, mentre sono ancora ignoti i tempi di recupero. L’estremo difensore è comunque stato dimesso già nella serata di ieri dopo alcune ore di osservazione.