La Joya viene rimproverata su Instagram per l’esultanza con il portiere clivense a terra. La reazione è da applausi

Vincere è importante, ma il rispetto nel campo da calcio lo è altrettanto. E quando si sbaglia, è giusto scusarsi e Dybala lo ha fatto. È il 41′ del secondo tempo di Chievo Juventus, i bianconeri stanno pareggiando dopo l’autogol di Bani. Mischia in area e Mandzukic scaglia la palla in rete. Ma Sorrentino è a terra a causa di una ginocchiata di Cristiano Ronaldo e il gol viene poi annullato dal Var per un tocco di braccio antecedente dello stesso portoghese.

A fine partita, Paulo Dybala pubblica su Instagram la sua felicità. Non certo una prestazione memorabile per il talento argentino, ma una vittoria è pur sempre una vittoria: «Buona la prima continuiamo così». Peccato che tra i commenti, qualcuno gli faccia presente l’esultanza al gol di Mandzukic con Sorrentino a terra infortunato. Prontamente, La Joya si scusa: «Hai ragione! Non mi sono reso conto del momento, ho sbagliato». Un gesto da poco, ma mai scontato. Con la speranza che l’annata di Dybala sia buona quanto le sue intenzioni.