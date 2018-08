Sorteggi Europa League, il commento del Club Manager della Lazio dopo l’esito dalle urne di Montecarlo: biancocelesti mel Gruppo H con Olympique Marsiglia, Eintracht Francoforte e Apollon Limassol

Sorteggi Europa League che relegano la Lazio in un girone assai insidioso. I biancocelesti, inseriti nel Gruppo H (vedi qui tutti i gironi), affronteranno l’Olympique Marsiglia, l’Eintracht Francoforte e l’Apollon Limassol. Un esito che non sorride, sulla carta, alla squadra romana, e su cui si è espresso così il Club Manager Angelo Peruzzi: «Guardando gli altri gironi, posso dire che a noi ci è capitato il peggiore possibile. Marsiglia di Strootman e Garcia? Non lo vivremo come un derby, è una buona formazione con ottimi elementi, così come l’Eintracht. I francesi hanno una giornata di squalifica del campo, vediamo quando ci toccherà sul loro campo».

Da Montecarlo, Peruzzi ha poi proseguito parlando del campionato: «Dopo due sconfitte in campionato la squadra può essere cupa. Cerchiamo di ritrovare l’entusiasmo e il passo avuto nella passata stagione. Nelle prime due di campionato abbiamo incontrato le due squadre più forti, da domenica inizieremo il nostro campionato. Squadra diversa rispetto al primo anno di Inzaghi? E’ stato allestito un grande gruppo. Il primo anno con Keita e Anderson giocavamo diversamente, adesso abbiamo cambiato modulo acquistando giocatori diversi. Per me faremo molto bene».