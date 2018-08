Dove vedere i sorteggi della fase a gruppi dell’Europa League 2018/2019 in streaming ed in diretta tv

I sorteggi della fase a gironi dell’Europa League 2018/2019 sono previsti per venerdì 31 agosto 2018 alle ore 13 presso il Grimaldi Forum di Montecarlo. Nelle urne di estrazione ben quarantotto squadre che verranno suddivise in dodici gironi da quattro squadre ciascuno. Tra queste – ovviamente – anche le italiane: il Milan, la Lazio e, qualora dovesse superare l’ultimo turno preliminare contro il Copenaghen, anche l’Atalanta. Pochissimi pericoli per biancocelesti e rossoneri, che dovrebbero essere inseriti in prima fascia o al massimo in seconda fascia e dunque avere accesso ad un sorteggio decisamente più blando rispetto all’Atalanta (possibile che venga inserita in terza fascia), per cui invece al contrario potrebbe esserci qualche pericolo in più. Restano da evitare ad ogni costo chiaramente i top club come Arsenal e Chelsea.

I sorteggi dei gironi dell’Europa League 2018/2019 saranno disponibili in diretta satellitare sulle frequenze di Sky Sport, detentrice da quest’anno in esclusiva dei diritti della competizione, su Sky Sport 1 (canale 201, in HD 240), mentre non è prevista la trasmissione in chiaro del sorteggio sulle frequenze di TV8 (rete che comunque dovrebbe ospitare alcune delle partite delle squadre italiane nel corso della competizione). Non è tutto ovviamente, perché i sorteggi saranno disponibili anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite le app Sky Go e sul sito ufficiale della UEFA Europa League.

Dove vedere i sorteggi di Europa League Streaming: le regole

Solite regole in vista del sorteggio di Montecarlo: le squadre delle medesima federazione non potranno sfidarsi fino agli ottavi della competizione. Milan e Lazio, tanto per intenderci, non potranno far parte dello stesso girone, così come non potranno far parte del medesimo girone anche club contenuti nella stessa fascia di sorteggio. Si qualificano al turno successivo le prime due squadre di ogni girone a cui poi si aggiungeranno le terze classificate di ogni singolo girone di Champions League.

Dove vedere i sorteggi di Europa League Streaming: le date

La fase finale dell’Europa League prenderà ufficialmente il via giovedì 20 settembre con l’inizio dei gironi ed andrà avanti fino al 13 dicembre. Il 17 dicembre è poi previsto il sorteggio dei sedicesimi di finale. Dal 14 febbraio l’inizio della fase ad eliminazione diretta fino alla finalissima prevista presso lo Stadio Olimpico di Baku, in Azerbaijan, il prossimo 29 maggio 2019. Ecco tutte le date:

20 settembre: fase a gironi, prima giornata

4 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

25 ottobre: fase a gironi, terza giornata

8 novembre: fase a gironi, quarta giornata

29 novembre: fase a gironi, quinta giornata

13 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

17 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale

14 febbraio: sedicesimi di finale, andata

21 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

22 febbraio: sorteggio ottavi di finale

7 marzo: ottavi di finale, andata

14 marzo: ottavi di finale, ritorno

15 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

11 aprile: quarti di finale, andata

18 aprile: quarti di finale, ritorno

2 maggio: semifinali, andata

9 maggio: semifinali, ritorno

29 maggio: finale

