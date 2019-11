Sorteggio Euro 2020: ecco il girone dell’Italia

Alle 18 si sorteggiano i gironi della fase finale degli Europei di calcio itineranti: l’Italia conoscerà le sue prime tre avversarie nel torneo

Al Romexpo di Bucarest vanno in scena i sorteggi per la fase finale degli Europei 2020. Ci parteciperanno venti nazionali europee, quattro in meno del numero complessivo delle partecipanti previste. Questo perché gli spareggi di qualificazione si terranno il prossimo marzo: nei sorteggi ci saranno quindi quattro spazi vuoti che andranno poi riempiti automaticamente con le vincitrici degli spareggi.

Gironi Euro2020

Gruppo A