Roma, Soulé: «Pronto a giocare con Dybala, voglio diventare un leader. Ogni tanto la gente mi scrive…». Le parole del giovane talento argentino

È diventato in poco tempo uno dei pilastri della Roma di Gian Piero Gasperini, conquistando i tifosi con talento e personalità. L’attaccante Matías Soulé, intervenuto durante un evento promozionale Adidas, ha tracciato la rotta per il suo futuro, delineando con chiarezza le ambizioni personali e gli obiettivi di squadra.

Il giovane argentino ha parlato della sua intesa con il connazionale Paulo Dybala, un’accoppiata che fa sognare i tifosi giallorossi. «Io e Dybala lavoriamo bene», ha spiegato Soulé, «siamo pronti a giocare insieme, ma questo poi lo deciderà il mister». La sua crescita nella capitale è strettamente legata al suo sogno più grande: la nazionale argentina. «Sarà fondamentale continuare così, personalmente devo trovare continuità nella Roma per arrivare in nazionale: se faccio bene qui, la chiamata arriverà da sola».

Soulé ha poi analizzato la sua evoluzione tattica, che lo sta vedendo sempre più a suo agio in una posizione centrale. «Adesso mi sto trovando bene a venire a giocare dentro al campo», ha sottolineato, «prima giocavo di più sull’esterno: è una questione solo di abitudine». Una maturazione che si riflette nella sua volontà di assumersi maggiori responsabilità. «Voglio diventare un leader tecnico per la squadra e fare il meglio per vincere ogni partita».

Non manca un pensiero su un piccolo tabù personale, il gol davanti al suo pubblico. «Il gol all’Olimpico mi manca? Certo, ci penso tanto. Spero possa arrivare il più presto possibile. Non so perché segno solo fuori casa». Infine, una battuta sul fantacalcio, che testimonia il suo ottimo rapporto con i tifosi: «La gente mi scrive e mi dice “oh mi raccomando”. Io ci rido su. Spero di fare tutto il possibile per aiutare i fantallenatori a vincere».