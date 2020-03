Spadafora: «Stop Serie A in ritardo per questioni economiche»

Il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato dello stop del campionato di Serie A: ecco le sue parole

Il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato dello stop del campionato di Serie A ai microfoni di La7.

POLEMICHE – «Serie A fermata in ritardo? Beh, forse in ritardo mi sembra un eufemismo. Il calcio non ha voluto assumersi le responsabilità. Ora dicono “sì, ma era come dicevamo noi, il Governo doveva fare un provvedimento”. In realtà molte Federazioni questa decisione l’hanno presa in autonomia».

SERIE A – «L’unica che non l’ha presa in autonomia era la Lega Calcio, e possiamo dirlo con un flash: la Lega Calcio non ha preso questa decisione in autonomia solo per una questione economica, perché oggi con il DPCM Lega Calcio e Sky non litigano su chi deve restituire i soldi a chi, perché c’è un DPCM del Governo. Altre Federazioni hanno fatto in autonomia senza aspettare il DPCM perché non c’è quel giro di soldi e di affari che c’è nel mondo del calcio».