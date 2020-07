Spal, Cerri: «Siamo tutti in discussioni, abbiamo commesso errori»

L’attaccante della Spal, Alberto Cerri, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match casalingo contro l’Inter

Alberto Cerri, attaccante della Spal, ha parlato ai microfoni della Spa, prima del match contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni del giocatore del club emiliano:

«Quando non arrivano i risultati e le prestazioni, ci si mette tutti in discussione. Lo siamo tutti, gli errori li abbiamo fatti tutti. Abbiamo la fortuna di giocare ogni tre giorni. Dobbiamo andare avanti per forza e pensare alla prossima partita».