Spal, De Rossi dopo la sconfitta con il Brescia: «La squadra non è peggiorata rispetto alle ultime partite»

Daniele De Rossi, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta in Serie B contro il Brescia

PAROLE – «La squadra non è peggiorata rispetto alle ultime partite. Dobbiamo migliorare negli ultimi venti metri, siamo poco pericolosi. Mi interessa poco il possesso palla, sono solo numeri dato che bisogna capire cosa ci fai con il 70%. I miei giocatori hanno dato tutto come sempre. La Serie B è particolare e molto equilibrata. Affronteremo tante partite come quella di oggi e dovremo farci trovare pronti. I due gol? Non penso che ce li siamo fatti noi. La sconfitta è un concorso di colpa fra me e i giocatori. Adesso voglio solo guardare avanti».