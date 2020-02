Spal, Di Biagio ringhia: «Non meritiamo questa classifica»

Gigi Di Biagio ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dell’importantissimo match di sabato contro il Lecce

CLASSIFICA – «La SPAL non merita questa classifica, ci sono dei problemi che dovrò cercare di risolvere. Serve coraggio, serve voglia di fare qualcosa in più. I punti non arrivano dal cielo, serve qualcosa di più. Dobbiamo concludere di più verso la porta avversaria, 17 gol sono pochi».

LECCE – «Hanno fatto una grande partita a Napoli, dobbiamo fare subito benissimo. Una gara da dentro o fuori, e forse è bene iniziare subito così».