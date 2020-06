Spal, Di Biagio: «Squadra in crescita, siamo ancora vivi»

Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, ha parlato alla vigilia della partita contro il Milan

Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, alla vigilia della partita contro il Milan ha parlato in conferenza stampa.

SQUADRA IN CRESCITA – «Ho visto una squadra in crescita fisicamente. Sulla carta, quella col Napoli era una partita proibitiva. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, se non di essere più convinti e coraggiosi in fase d’attacco perché si può fare male. Abbiamo dato tutto ed è un segnale importante. Alla fine della sfida del San Paolo ho avuto sensazioni diverse rispetto alla gara con il Cagliari. Ho visto cose migliori e gli occhi dei ragazzi mi sono piaciuti. La gente ci dà già per spacciati ma non è così per me. Siamo vivi e da domani dobbiamo dare una ulteriore accelerata».

PROBLEMA FISICO – «Un allenatore deve capire quali corde toccare. Io le sto provando tutte. Purtroppo ci siamo fermati sul più bello. Ora siamo ripartiti, ma più che di tipo psicologico penso sia un problema fisico e di ritmo, che per squadre come la nostra è un aspetto fondamentale. Io sono convintissimo che già da domani avremo una squadra viva e vogliosa che darà un filo da torcere al Milan. Non posso prescindere dalle mie convinzioni».

IL MILAN – «Non sarà una partita facile ma questo non vuol dire che non potremo fare risultato. Dovremo avere forza mentale, atteggiamento e incazzatura che vada oltre la classifica e i risultati. Dobbiamo avere più cattiveria perché secondo me possiamo ancora dire alla nostra. Le prossime quattro gare diranno molto e se riusciremo a rubacchiare punti potremo dire la nostra».