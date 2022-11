Spal, Murgia: «L’obiettivo è tornare in Serie A». Svelati retroscena sul derby con De Rossi: «Non gli ho detto nulla»

L’ex Lazio, Alessandro Murgia, vuole tornare in Serie A. Il giocatore, ora tra le fila della Spal, ha parlato della sua esperienza nella squadra ferrarese, spiegando a La Nuova Ferrara il suo rapporto con l’allenatore Daniele De Rossi e il suo obiettivo in vista del prossimo anno.

DERBY – «Sappiamo tutti che giocatore e che persona è stato nella sua carriera Daniele De Rossi. È arrivato con la serenità giusta per far tirare fuori il 100% da tutti noi. Vederlo qui è stata un’emozione grande. Il derby? Non gli ho detto nulla perché so quanto lui sia legato all’altra parte di Roma… (ride, ndr)»

SERIE A –«L’obiettivo è tornare in Serie A: ce l’ho in testa e ogni giorno lavoro dando il 100% per raggiungerlo. Magari con la SPAL, visto che oggi indosso questa maglia»