Spal-Sassuolo: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Spal-Sassuolo, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Inedito scontro al vertice per la provincia emiliana che sogna: oggi al Mazza è il turno di Spal–Sassuolo. Sfida importante per capire le reali ambizioni di due formazioni ben allenate e che non vogliono smettere di sognare. Nella Spal di Semplici, a quota 9 in classifica, non ci sarà Viviani mentre nel Sassuolo di Roberto De Zerbi, a quota 10, non ci saranno Satalino, Peluso e Duncan. Presto tutti gli aggiornamenti sulla sfida e la diretta live di Spal-Sassuolo.

Spal-Sassuolo: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 19

Spal-Sassuolo: formazioni ufficiali

SPAL (3-5-2): Gomis; Simic, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Valdifiori, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci. In panchina: Demba, Milinkovic-Savic, Djourou, Cionek, Valoti, Bonifazi, Schiattarella, Dickmann, Everton, Costa, Floccari, Paloschi. Allenatore: Leonardo Semplici

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Adjapong, Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Boga, Djuricic; Babacar. In panchina: Pegolo, Dell’Orco, Lemos, Lirola, Sernicola, Locatelli, Sensi, Brignola, Di Francesco, Matri, Berardi, Boateng. Allenatore: Roberto De Zerbi

SPAL (3-5-2): Gomis; Djourou, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Semplici.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Sensi, Locatelli, Bourabia; Berardi, Boateng, Brignola. Allenatore: De Zerbi.

Le parole di Semplici prima della sfida: «I neroverdi hanno un organico importante e stanno stanno disputando un ottimo campionato, ma indipendentemente dagli avversari noi vogliamo tornare ad essere la Spal vista durante e prime giornate. Durante la scorsa giornata, contro un avversario di valore, ci siamo presi un turno di riposo, ma prima dei Viola abbiamo disputato quattro partite nel modo giusto, da squadra aggressiva e propositiva. Dobbiamo fare tesoro di quanto successo contro i toscani già domani contro il Sassuolo».

Le dichiarazioni di De Zerbi in conferenza alla vigilia del match: «La Spal non è solo la coppia di attaccanti, basti pensare a Paloschi, giocatore molto importante, ai calciatori in al campo dove sicuramente è messa bene con Valdifiori e Schiattarella, autore di grandi prestazioni. Abbiamo subito diverse reti, dato sicuramente da migliorare, ma i numeri bisogna analizzarli uno alla volta, bisogna difatti capire come si è subito ogni singolo gol. Dobbiamo migliorare sicuramente, anche perché non potremmo sempre fare tre a partita, siamo consapevoli che quando si attacca tanto si finisce per concedere qualcosa agli avversari».

Spal-Sassuolo: i precedenti del match

Solo 2 i precedenti in Serie A tra Spal e Sassuolo, entrambi nello scorso campionato: gli estensi non hanno mai battuto i neroverdi. La gara del Mazza finì con la vittoria per 1-0 in favore dei neroverdi, la sfida del Mapei Stadium invece terminò con un pareggio (1-1).

Spal-Sassuolo: l’arbitro del match

Sarà Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta a dirigere la partita tra Spal e Sassuolo. Il fischietto molfettese sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzoe Baccini. Quarto uomo sarà Sacchi. Al Var ci saranno Massa e Marrazzo. Solo un precedente tra Abbattista e il Sassuolo: la sconfitta interna, ininfluente, nell’ultima giornata dello scorso campionato contro la Roma. Un solo precedente in Serie A anche tra Abbattista e i padroni di casa: Spai-Cagliari 0-2.

Spal-Sassuolo Streaming: dove vederla in tv

Spal-Sassuolo sarà trasmessa a partire dalle ore 19 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 243), Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.