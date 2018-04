L’Inter punterà ancora sul tecnico di Certaldo, comunque vada a finire la stagione. Spalletti ancora sulla panchina nerazzurra

L’Inter non ha dubbi: avanti con Spalletti! I nerazzurri, a -4 dalla Roma, hanno già deciso il futuro del tecnico nerazzurro. Nonostante la sconfitta con la Juventus, il tecnico di Certaldo sembra avere il posto saldo in panchina. Con o senza Champions. Infatti, l’allenatore rimarrebbe sulla panchina nerazzurra anche se dovesse fallire l’obiettivo stagionale. Così Ausilio: «Ora bisogna dare continuità: abbiamo iniziato con Spalletti e questi giocatori e l’idea è quella di andare in questa direzione. Serve lavorare tanto, ma c’è anche la voglia di accorciare non solo col mercato ma anche con la stabilità societaria, con un allenatore che possa lavorare a lungo con noi, con giocatori che hanno già saggiato cosa vuol dire giocare nell’Inter».

Il contratto di Spalletti scadrà nel 2019 e c’è la volontà da ambo le parti di prolungare l’accordo prima dell’inizio della nuova stagione. L’Inter vuole evitare il tormentone sul rinnovo a campionato in corso e proverà a rinnovare l’intesa con il tecnico toscano già al termine dell’attuale stagione. Secondo Il Corriere dello Sport, a fine annata verranno gettate le basi per il prolungamento dell’allenatore che potrebbe firmare fino al 2020 o fino al 2021.