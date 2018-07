Spalletti su Vidal: «Chiedete ad Ausilio. Mercato? Qualcosa faremo»

Le parole di Spalletti nell’intervista rilasciata ieri a RaiSport sul tema calciomercato. Da Vidal a Vrsaljko, ecco gli obiettivi nerazzurri

Suning dà l’ok per il settimo colpo di calciomercato dell’Inter con Sime Vrsaljko e sogna l’arrivo di Arturo Vidal, mentre Luciano Spalletti confida nelle prossime settimane per rinforzare ulteriormente la rosa per una stagione dispendiosa tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Nella serata di ieri il tecnico toscano dell’Inter è stato il protagonista della trasmissione ‘Calcio & Mercato’ su RaiSport. E ha parlato di diversi temi, a partire dal calciomercato fino alle condizioni di Radja Nainggolan: «La storia dell’Inter ci spinge a non avere timore nel confronto con nessuno, ma la strada per lottare con le big è ancora dura. La società ha lavorato bene in entrata e abbiamo una rosa più completa rispetto allo scorso anno» afferma Spalletti.

«Allo stesso tempo per abbiamo perso giocatori forti come Rafinha e avremo tanti impegni nelle diverse competizioni, la Champions League ci toglierà ulteriori energie, quindi dobbiamo ancora fare qualcosa sul calciomercato» prosegue l’allenatore dell’Inter. Che va nello specifico parlando degli obiettivi Vrsaljko e Vidal: «Queste sono cose che vanno chieste al direttore sportivo Ausilio, ma alcuni dei nomi letti sui giornali sono poi gli stessi che lui dice a me. Icardi e Perisic non hanno mandato segnali di addio, devono rimanere all’Inter perché sono due punti fermi». Conclusione, infine, su Nainggolan: «E’ fortissimo, ma sa che l’età può togliergli qualcosa se non registra l’atteggiamento fuori campo».