Il terzino destro croato sarà il settimo acquisto dell’Inter. Sime Vrsaljko è a un passo dai nerazzurri: si può chiudere tra pochi giorni

L’Inter sogna Arturo Vidal ma nel frattempo lavora anche per chiudere l’accordo con l’Atletico Madrid per Sime Vrsaljko. Il giocatore, da tempo, ha dato la sua disponibilità a vestire il nerazzurro e la corsa dei Colchoneros all’acquisto di due nuovi terzini destri lascia presagire una sempre più probabile partenza dell’ex laterale di Sassuolo e Genoa. Sime, classe ’92, ha una valutazione attorno ai 25 milioni di euro e l’Inter metterà sul piatto un’offerta adeguata alla valutazione fatta dall’Atletico. L’accordo potrebbe chiudersi già nei prossimi giorni: è arrivato l’ok di Suning ad aumentare l’offerta per il prestito ed è arrivata l’apertura degli spagnoli a trattare sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

L’Inter ha offerto 5-6 milioni più altri 19-20 per il riscatto ma alzerà la base fissa per il prestito e chiuderà l’accordo con l’Atletico Madrid che in questo modo avrebbe, quasi, la certezza del riscatto da parte dei nerazzurri. Intanto i Colchoneros sono vicini all’acquisto di Jonny Castro, terzino destro del Celta e trattano l’acquisto di Sibidé dal Monaco. Chiari segnali di apertura alla partenza di Sime Vrsaljko. La chiusura è sempre più vicina. Un nuovo rinforzo è in arrivo per Luciano Spalletti.