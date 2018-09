Inter, con il Tottenham è decisiva: Spalletti rischia?

La società ripone fiducia nel suo allenatore Spalletti ma una sconfitta dell’Inter contro il Tottenham potrebbe incrinare il rapporto con l’ambiente

Luciano Spalletti ha conquistato solo 4 punti in 4 giornate, frutto di 2 sconfitte, 1 vittoria e 1 pareggio. Il calendario dei nerazzurri, almeno sulla carta, era in discesa, con sfide contro Sassuolo, Torino, Bologna e Parma decisamente alla portata dell’Inter, accreditata da molti a inizio stagione come la vera anti-Juve. L’aria d’Europa farà soffiare un vento nuovo sull’Inter? C’è tanta curiosità per il debutto europeo dei nerazzurri. Secondo Il Corriere dello Sport, Luciano non rischia ma un ko contro il Tottenham potrebbe incrinare il rapporto con l’ambiente.

La delusione in società è grande perché la proprietà si aspettava un inizio differente ma Suning, almeno per ora, non sta pensando a cambi immediati. E’ chiaro però che una sconfitta, la terza in 5 gare giocate, aprirebbe ufficialmente la crisi nerazzurra e getterebbe del tutto Spalletti sulla graticola. Ausilio e Gandini hanno avuto un confronto con il tecnico dopo la sconfitta contro il Parma e ieri si sono presentati ad Appiano e sembravano molto amareggiati. La dirigenza ripone la sua fiducia nei confronti dell’allenatore ma nuovi ko potrebbero cambiare la situazione: Luciano Spalletti è avvisato!