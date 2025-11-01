 Lotta Scudetto, Allegri commenta: «A livello di rosa Napoli e Inter sono le favorite. Poi c’è un gruppo di squadre che lotta per i primi quattro posti»
Lotta Scudetto, Allegri commenta: «A livello di rosa Napoli e Inter sono le favorite. Poi c’è un gruppo di squadre che lotta per i primi quattro posti»

1 minuto ago

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani sera a San Siro contro la Roma

Alla vigilia della sfida di San Siro contro la Roma, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Ecco un piccolo estratto:

SPALLETTI ALLA JUVE E LOTTA SCUDETTO – «Gli faccio un grande in bocca al lupo. Lotta scudetto? A livello di rosa Napoli e Inter sono le favorite. Poi c’è un gruppo di squadra che lotta per i primi quattro posti. Ci sono Milan, Juventus, Roma, Lazio e anche il Bologna che sta facendo ottime cose. Anche il Como sta facendo bene. Alla fine vincerà la migliore.

Noi non dobbiamo mai perdere di vista il nostro obiettivo, cioè tornare in Champions. Serve equilibrio, non dobbiamo abbatterci dopo due pari di fila. Serve continuità di risultati per arrivare a marzo a lottare per i primi quattro posti. I primi mesi della stagione sono fondamentali per creare le basi per il finale di stagione. Non bisogna pensare, ma fare».

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI ALLEGRI SU MILANNEWS24

