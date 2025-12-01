Spalletti Juve, Pessotto non ha dubbi: «Bisogna dare tempo per lavorare. Siamo in una fase ancora intermedia, ma i segnali sono positivi»

Spalletti Juve, Pessotto scommette sul tecnico toscano: «Bisogna dare tempo per lavorare, i segnali sono positivi»

Mentre la Juventus vive ore di apprensione per le condizioni di Dusan Vlahovic, dalla dirigenza arriva un segnale di fiducia e di ambizione rivolto al futuro. Gianluca Pessotto, ex bandiera e oggi dirigente bianconero, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva in occasione dei 15 anni dell’emittente, delineando la rotta per riportare la Vecchia Signora al vertice.

L’obiettivo dichiarato è quello di rivedere la Juventus protagonista in Italia e in Europa, facendo leva sulla storia e sulla qualità della rosa, ma con la consapevolezza che il nuovo corso inaugurato da Luciano Spalletti necessita di tempo per consolidarsi.

Pessotto ha inoltre sottolineato come il calendario fitto renda complesso il lavoro quotidiano, invitando l’ambiente alla pazienza e ribadendo che accontentarsi sarebbe un errore imperdonabile

TEMPO AL MISTER – «Bisogna dare tempo per lavorare… Il mister ha grandi qualità, è questione di tempo ma è evidente come la squadra debba crescere nella sua ambizione e il tempo ci dirà se il percorso è quello giusto. Sono fiducioso… Siamo in una fase ancora intermedia, ma i segnali sono positivi»

