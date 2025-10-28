Spalletti a Sky: «Juve? Sono la persona meno indicata per parlarne. Tudor? Mi è sembrato una persona seria. Chi lo sostituirà sarà fortunato»

Spalletti parla a Sky: «Juve? Sono la persona meno indicata per parlarne. Sto bene, ho l’ambizione di rimettere a posto quello che mi è successo»

Luciano Spalletti interviene ai microfoni di Sky Sport. Al cinema teatro Anteo di Milano, l’ex commissario tecnico della Nazionale – già allenatore di Roma, Inter e Napoli e tra i nomi accostati alla panchina della Juventus – ha presentato lo spot di un amaro girato a Roma insieme a Francesco Totti.

REUNION CON TOTTI – «Sì sta benissimo al suo fianco, tra di noi c’è stato qualche punto di vista differente e qualche scelta azzardata. Ma abbiamo passato un pezzo di vita insieme bellissimo dentro un gruppo fantastico. Montenegro ci ha messo lo zampino con questo spot suggestivo. Siamo tutti felici di essere insieme, l’ho visto rilassato».

RITORNO IN PANCHINA – «Sto bene, ho l’ambizione di rimettere a posto quello che mi è successo ultimamente. Aspetto con serenità quello che mi passa davanti»

CONTATTI CON LA JUVENTUS – «Io pensavo che qui si parlasse dello spot di Montenegro. Se devo dire qualcosa della Juventus lo dico volentieri in favore di Tudor. Per quello che l’ho conosciuto mi è sembrato una persona seria e un uomo vero con valori. Quando l’ho visto in allenamento e nelle partite mi è sempre sembrato una persona di sostanza che va dritta al cuore. Chi lo sostituirà sarà fortunato. Mi dispiace per quello che gli è successo. Ma chi subentra troverà una squadra che potrà soddisfare i propri tifosi».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE DI SPALLETTI A SKY SU JUVENTUSNEWS24