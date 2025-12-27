Spalletti a Sky Sport prima di Pisa Juventus: «Koopmeiners lo riportiamo a centrocampo, è bravo a fare questo. Pisa? Ha giocato con tutti a viso aperto, ecco perché Openda»

Spalletti a Sky Sport prima di Pisa Juventus: le parole del tecnico dei bianconeri a pochi minuti dal match della 17a giornata di Serie A

A pochi minuti dal calcio d’inizio della gara contro il Pisa, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il match e spiegare alcune scelte tattiche.

Dalla posizione di Koopmeiners alla gestione delle assenze, fino alle caratteristiche offensive di Openda e David, l’allenatore bianconero ha offerto una lettura chiara della partita che attende i suoi.

KOOPMEINERS E LA GARA CONTRO IL PISA – «Koopmeiners lo riportiamo a centrocampo, il calciatore forte è quello che caratterizza il modo di stare in campo. Lui li ha girati tutti questi ruoli, è bravo anche a fare l’incursore. Il Pisa le ha giocate a viso aperto con tutti, mi aspetto una partita di grande sbattimento. Di spazi se ne troveranno se riusciranno a liberarsi da questi duelli individuali».

LE CONDIZIONI DI MCKENNIE – «Anche il Pisa ha delle defezioni, noi abbiamo avuto due o tre giocatori con la febbre alta. Li abbiamo recuperati ieri, ma non sono al top della condizione. Il calcio di oggi però prevede rose profonde per sopperire a queste mancanze. Lui ha qualità per giocare in tutte le posizioni, è incredibile perché lo puoi mettere dove ti pare».

LA SCELTA IN ATTACCO: OPENDA O DAVID – «Openda ha profondità, è forte fisicamente. David è più di palleggio. Abbiamo fatto questa scelta, però come sempre in tutte le partite comincia uno e finisce l’altro».

LEGGI LE PAROLE A DAZN DEL TECNICO BIANCONERO