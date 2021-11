Spartak Mosca, Rui Vitoria: «Il Napoli ha qualità immense, ci vorrà concentrazione»

L’allenatore dello Spartak Mosca Rui Vitoria ha parlato in vista della partita contro il Napoli

Rui Vitoria, allenatore dello Spartak Mosca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga in Europa League contro il Napoli.

NAPOLI – «Dobbiamo essere consapevoli che affrontiamo una delle squadre più forti d’Europa, primo in Italia, giocando uniti con un allenatore molto preparato. È una squadra con qualità immensa, sarà una partita difficilissima ma l’Europa League è una competizione che desideriamo molto, come gli altri club, e dovremo essere concentrati. Sono i piccoli dettagli che fanno la differenza».

RECUPERI – «Due giocatori possono aiutarci, Bakaev e Litvinov li reintegriamo per questa partita. Hendrix? Si sta allenando in campo, è vicino al recupero ma non vogliamo anticipare i tempi per averlo al 100%».