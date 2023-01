Spezia, accordo trovato con la Roma per Shomurodov

Lo Spezia ha trovato l’accordo per il trasferimento di Eldor Shomurodov dalla Roma. Tutti i dettagli sulla trattativa

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, lo Spezia avrebbe trovato accordo verbale con la Roma per il trasferimento in Liguria di Eldor Shomurodov.

L’attaccante uzbeko si trasferirebbe in prestito secco per 1.5 milioni di euro. Il club bianconero ha già raggiunto un’intesa anche con il giocatore. L’accordo andrà formalizzato dopo la partita della squadra di Gotti in programma oggi alle ore 18 contro il Bologna.