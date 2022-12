Spezia, Agudelo: «Voglio giocare nelle squadre più grandi d’Italia»

Le parole di Kevin Agudelo, centrocampista colombiano di proprietà dello Spezia, sulle sue ambizioni per il futuro

Kevin Agudelo ha parlato in una diretta Twitch di Cronache di Spogliatoio. Il centrocampista dello Spezia ha svelato i suoi obiettivi per il futuro in Serie A.

PAROLE – «Voglio giocare nelle squadre più grandi d’Italia: Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio. Tutte lottano per il campionato e per giocare la Champions League. Somiglianza con James Rodriguez? Me lo hanno detto altre volte, ma credo che lui abbia qualità superiori».