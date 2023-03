Spezia, allenamento in gruppo per Nzola, Holm e Bastoni

Il report dell’ultimo allenamento dello Spezia, in attesa del rientro in gruppo dei nazionali Dragowski, Cipot, Esposito e Ekdal

Lo Spezia prepara la sfida delicata per la salvezza di domenica pomeriggio contro la Salernitana. La squadra di Semplici ritrova in gruppo Nzola, Holm e Bastoni, in attesa dei nazionali. Di seguito il report dell’allenamento.

«Questa mattina sono tornate al lavoro le Aquile di mister Semplici, che hanno iniziato a scaldare i motori in vista dell’importante sfida di domenica contro la Salernitana, in un “Picco” che si annuncia gremito per sostenere Gyasi e compagni. Sul terreno del “Comunale”, dopo un riscaldamento tecnico, il gruppo ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche, terminando la seduta con una partitella su campo ridotto. In gruppo Nzola, Holm e Bastoni, personalizzato per Moutinho e Maldini, mentre Reca ha iniziato a correre sul manto erboso di Follo, dopo l’infortunio subito nelle scorse settimane. Per domani previsto il rientro in gruppo di una prima parte dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali, ovvero Dragowski, Cipot, Esposito e Ekdal. Sempre domani, è in programma una seduta mattutina sul terreno del “Comunale”».