Spezia, Colombini: «Thiago Motta ci aiuta tantissimo. Gli anni all’Inter mi sono serviti»

Lorenzo Colombini, terzino dello Spezia, ha parlato ai canali ufficiali del club ligure durante il ritiro. Le sue parole

Lorenzo Colo

INTER – «Allenarsi con l’Inter è sicuramente stata una grande occasione, in una società di primo livello in tutto e per tutto. Ho fatto due anni e sicuramente mi sono serviti tantissimo, sia fisicamente che mentalmente. In Youth League ci sono ritmi molto più elevati rispetto al campionato Primavera ed è stato indimenticabile segnare contro il Barcellona».

SPEZIA – «Sono stati giorni super positivi, anche se i fatti del Covid ci hanno penalizzato perché non abbiamo potuto lavorare tutti insieme. Lo staff è stato perfetto però».

THIAGO MOTTA – «Da tifoso dell’Inter lo conoscevo già. Aiuta tantissimo e dà tanti consigli. Ci sta dando una mano e quando torneremo a lavorare in gruppo lo scopriremo ancora di più».