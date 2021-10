Spezia, fiducia in Thiago Motta: oggi vertice col club

Lo Spezia non scaricherà Thiago Motta. Il club crede nell’allenatore e oggi è un programma un vertice con la dirigenza

Dopo la sconfitta in casa del Verona, la posizione di Thiago Motta sulla panchina dello Spezia ha cominciato la traballare. Ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore per il momento non sarebbe a rischio. Il club ligure crede molto nell’italo-brasiliano, avendolo bloccato con un contratto fino al 2024, e oggi si terrà un vertice con la dirigenza per pianificare il futuro.

Come alibi per Thiago Motta, c’è il fatto che lo Spezia in estate è stato falcidiato dalle assenze per Covid-19 e l’allenatore non ha potuto lavorare col gruppo completo e preparare al meglio l’inizio di stagione. Al rientro dopo la sosta, però, contro la Salernitana, l’allenatore non dovrà fallire l’appuntamento.